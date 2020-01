Zelda, fille de Robin Williams, en génie d'Aladdin ? Sa réaction hilarante

De nouveaux filtres ont envahi Instagram, ils permettent de savoir quel personnage d'Harry Potter vous êtes ou quel adjectif qualifiera votre année 2020. L'un d'entre eux fait fureur : quel personnage de Walt Disney êtes-vous ?

C'est ce filtre que Zelda Williams, fille du regretté Robin Williams, s'est apposé sur la tête. Et elle n'a pas été déçue de l'expérience : elle est tombée sur le génie d'Aladdin ! Dans une vidéo postée sur son compte Twitter, on voit l'actrice de 30 ans s'esclaffer, et pour cause : c'est son père qui interprétait ce rôle dans le dessin animé de Disney en 1994 ! Les internautes se sont empressés de commenter cette courte vidéo en disant que c'était forcément un signe que son père veillait sur elle !

Robin Williams a disparu le 11 août 2014 à l'âge de 63 ans. L'acteur oscarisé souffrait d'une grave dépression et s'est pendu, Zelda avait 24 ans. Depuis, la jeune femme essaie tant bien que mal de vivre son deuil. Après avoir rendu un long et tendre hommage à son père le jour de son anniversaire, elle avait décidé de quitter les réseaux sociaux pour se réparer.

L'année précédente, à la même période, elle avait fait la même chose, écrivant sur Instagram : "Je vais faire un break des réseaux sociaux pendant les prochaines semaines. C'est une période où il vaut mieux que je reste loin des opinions et sentiments des autres, j'apprécie votre compréhension. En mon absence, certains souhaiteront laisser un message en l'honneur de mon père, mais s'il vous plaît, restez respectueux dans votre démarche. Parce que je ne serai pas là pour effacer les messages haineux et parce que la gentillesse est un soutien utile ces jours-ci...", avait-elle alors déclaré.

L'acteur de Madame Doubtfire était père de trois enfants : Zelda et Cody (nés de son union avec Marsha Garces Williams) et Zachary (de son premier mariage avec Valerie Velardi). Cody s'est marié le dimanche 21 juillet 2019 avec Maria Flores dans l'ancienne maison de famille de son père. Pour rendre hommage à ce dernier, il a également choisi cette date très spéciale car c'était le jour de son anniversaire.