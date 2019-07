Robin Williams : Mariage de son fils Cody à une date très symbolique

Cody Williams (27 ans) s'est marié le dimanche 21 juillet 2019 avec Maria Flores. Selon le magazine People, le plus jeune fils de Robin Williams a choisi de célébrer son mariage dans l'ancienne maison de famille de son père et de sa mère Marsha Garces. L'acteur de Madame Doubtfire était père de trois enfants : Zelda et Cody (nés de son union avec Marsha Garces Williams) et Zachary (de son premier mariage avec Valerie Velardi). Pour rendre hommage à son papa décédé en août 2014, Cody a également choisi cette date très spéciale car c'était le jour de son anniversaire (il aurait fêté ses 68 ans).

Au cours de la cérémonie, les amoureux ont tenu à rendre un hommage à toutes les personnes décédées de leurs familles respectives. Après avoir allumé une bougie à trois mèches, les invités ont brandi des roses jaunes lorsqu'un enregistrement de la mariée interprétant Never Enough a été diffusé. Cette chanson a été choisie pour symboliser l'amour éternel qu'ils éprouvent pour leurs proches disparus. Un moment très émouvant pour chaque convive présent à la réception. La femme de Cody a aussi partagé de nombreuses photos de son beau-père sur son compte Instagram.

"C'était le jour où mon père est né et le dernier jour où je l'ai vu"

Très heureuse de ce mariage, sa soeur Zelda (29 ans) a écrit sur Instagram : "Le 21 juillet a signifié beaucoup de choses pour moi au fil des ans. (...) C'était le jour où mon père est né et le dernier jour où je l'ai vu. (...) Le 21 juillet 2019, c'est devenu le jour où j'ai officiellement gagné une nouvelle soeur !"

Interviewé dans l'émission Good Morning Britain en juin 2019, le fils aîné de l'acteur Zachary (36 ans) expliquait au sujet de son père : "C'était triste de voir quelqu'un souffrir autant. En tant que membre de la famille et en tant qu'enfant, vous souhaitez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour apaiser et soulager ce qui semblait être une douleur personnelle intense."

Une chose est sûre, Robin Williams aurait été fier de son fils en ce jour si spécial.