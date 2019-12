Kevin Hart et son accident de voiture : Dwayne Johnson le chambre ! (Exclu)

Maintenant que Kevin Hart est en forme et de retour à sa carrière, place aux boutades ! Le 3 décembre 2019, l'acteur américain, son ami Dwayne Johnson, mais également Jack Black et Karen Gillan étaient à Paris pour l'avant-première de Jumanji : Next Level (en salles depuis mercredi). L'occasion pour Purepeople.com d'aller à la rencontre des stars de ce nouveau film d'aventure.

Dans cette suite du film Jumanji : Bienvenue dans la jungle (sorti en 2017), nous retrouvons les mêmes personnages, obligés de retourner dans le jeu vidéo pour sauver leur ami Spencer. A la question de savoir ce qu'ils ont déjà pu faire de plus fou par amitié, Kevin Hart nous a répondu : "Prêter de l'argent et faire comme si de rien n'était quand il était temps de me rembourser." Mais son partenaire The Rock n'a pas résisté à la tentation de chambrer son copain de longue date en répliquant : "Laisser conduire un ami..." Une blague qui n'a pas manqué de faire rire le duo, toujours aussi complice.

Le 1er septembre 2019, Kevin Hart a été victime d'un grave accident de la route : l'acteur de 40 ans était passager de sa voiture, une Plymouth Barracuda de 1970, quand son ami producteur Jared Black était au volant. La fiancée de ce dernier, Rebecca Broxterman, était aussi présente dans le véhicule. Mais alors qu'ils étaient sur une autoroute près de Malibu, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule, qui a fini sa course dans un ravin. Si les trois amis ont survécu, Kevin Hart s'est grièvement blessé au dos, au point de subir une lourde intervention chirurgicale et plusieurs semaines de rééducation.