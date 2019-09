Kevin Hart victime d'un grave accident de la route

Kevin Hart s'est retrouvé propulsé au coeur d'un terrible accident, ce dimanche 1er septembre 2019. Une sortie de route aux alentours de 1h du matin a plongé le comédien de 40 ans dans une situation dangereuse. Selon les informations du site américain TMZ, deux autres personnes étaient à bord du véhicule – une Plymouth Barracuda vintage datant de 1970 – qui a chuté dans un ravin d'environ trois mètres de profondeur. Le comédien n'était pas au volant de la voiture, mais il était bien à bord.

Les faits se sont produits à Malibu Hills, au niveau de Mulholland Highway. Kevin Hart et l'un des deux autres passagers souffrent de "graves blessures au dos", comme l'ont confirmé les officiers de police locaux. L'état de la troisième personne n'a pas nécessité d'intervention spécifique. Kevin Hart est sorti le premier du véhicule et aurait été mené jusqu'à son domicile, non loin de là, pour bénéficier de premiers soins avant de rejoindre l'hôpital. Le conducteur a quant à lui dû attendre que les pompiers scient le toit pour être pris en charge par l'UCLA Medical Center.

Comble de l'ironie, la Plymouth Barracuda est un cadeau que Kevin Hart s'était fait à lui-même pour célébrer ses 40 ans, le 6 juillet dernier. Sur les réseaux sociaux, la star de Jumanji: The Next Level expliquait même qu'il avait décidé de la baptiser... Menace. Son état et celui du conducteur restent pour l'heure incertains.