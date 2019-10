Kevin Hart brise le silence après son accident : Images de sa rééducation

"Le 1er septembre 2019, j'ai été impliqué dans un accident et mon monde a changé pour toujours", c'est comme ça que débute la vidéo que Kevin Hart a publiée sur Instagram, le 30 octobre 2019. C'est la première fois que l'acteur américain prend la parole publiquement depuis son terrible accident, il y a deux mois. Pour rappel, il était à bord d'une voiture avec son ami, le producteur Jared Black, et sa compagne Rebecca, quand le conducteur a perdu le contrôle du véhicule sur l'autoroute, près de Malibu, chutant dans un ravin de trois mètres de profondeur.

Kevin Hart, qui a survécu comme les autres, souffre de trois fractures : deux sur la cage thoracique et une aux vertèbres lombaires. Jusqu'à présent, on n'avait que de maigres nouvelles venant de l'épouse de l'acteur, qui assurait que "tout allait bien", alors que des sources plus ou moins sérieuses le disaient alité, incapable de bouger. Sur Instagram, l'acteur de Jumanji a dévoilé plusieurs images de sa cicatrice dans le dos et de sa rééducation. En déambulateur à l'hôpital, séances de gym, balnéothérapie, repas avec sa famille... Kevin Hart avance pas à pas.

"C'est le genre de trucs qui te fait réaliser que tu ne contrôles rien, peu importe si tu crois que tu contrôles tout, ce n'est pas le cas. Au bout du compte, tout peut prendre fin (...) La vie est drôle, parce que certaines des choses les plus folles qui t'arrivent se trouvent être celles dont tu avais le plus besoin. Dans ce cas, j'ai eu l'impression que Dieu m'a dit de m'asseoir : "Tu fais tout trop vite, tu en fais trop, tu ne peux pas voir les choses que tu devrais." Mais après mon accident, je vois les choses différemment", explique l'acteur américain de 40 ans dans sa vidéo.

"Je vois la vie d'une tout autre perspective. J'apprécie encore plus la vie, je me sens si reconnaissant d'avoir ma famille, des amis. Je remercie les gens qui sont restés à mes côtés et mes fans. Je suis reconnaissant de tout l'amour et du soutien qui m'ont été apportés. Je ne prends rien comme acquis. Je remercie Dieu et la vie, simplement pour être encore là, d'avoir la chance d'être une meilleure version de moi-même", poursuit-il.

Lors de l'annonce de son grave accident, de nombreuses personnalités et amis de Kevin Hart lui avaient adressé leurs pensées comme The Rock, qui avait même écourté sa lune de miel pour être à son chevet, Bryan Cranston ou encore Lauren Hashian. Pour rappel, Kevin Hart est papa de trois enfants : Heaven, Hendrix et Kenzo.