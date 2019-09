Accident de Kevin Hart : son épouse donne enfin de ses nouvelles

Coup dur pour Kevin Hart. Dimanche 1er septembre 2019, l'acteur américain a été victime d'un terrible accident de la route qui l'a mené tout droit à l'hôpital. Aux dernières nouvelles, il souffrait de "graves blessures au niveau du dos", tout comme la personne qui conduisait sa Plymouth Barracuda ce soir-là, et son état de santé restait incertain. Ce dangereux dérapage a eu lieu à Malibu Hills, au niveau de Mulholland Highway. À la suite d'une sortie de route, la voiture du comédien est tombée du haut d'un ravin d'une profondeur d'environ trois mètres.

Plus de peur que de mal pour Kevin Hart : comme l'a confirmé sa compagne Eniko Parrish au site TMZ devant les portes de l'établissement médical, la situation semble aujourd'hui plus favorable. "Tout va rentrer dans l'ordre, a-t-elle expliqué pleine d'espoir. Il va bien, tout le monde va bien. Dieu merci. Il va bien, il s'est réveillé." Preuve que les choses rentrent peu à peu dans l'ordre, l'américain de 40 ans a même reçu la visite de son grand ami, star de la NBA, le basketteur professionnel Chris Paul.

Kevin Hart a rencontré Eniko Parrish en 2010 et l'a épousée six années plus tard. Papa de deux enfants – nés de sa précédente union avec Torrei Hart –, il a accueilli avec elle son petit troisième le 21 novembre 2017, un garçon nommé Kenzo Kash. La famille peut enfin souffler...

Accident de Kevin Hart : qui était au volant du véhicule ?

On connaît désormais l'identité des deux autres passagers du véhicule accidenté. Au volant, un certain Jared Staton, 28 ans, décrit sur le site IMDb comme étant acteur, producteur et réalisateur (notamment pour les films Jingle Dead II, Red Letter et Delirium). Le jeune homme a dû attendre que les pompiers scient le toit de la Plymouth Barracuda (surnommée "Menace" par Kevin Hart) avant d'être transféré au UCLA Medical Center. La troisième passagère n'a pas eu besoin d'être prise en charge. Il s'agissait de la fiancée de Jared Stanton, Rebecca Broxterman, qui officie dans la région en tant que coach sportive de stars.