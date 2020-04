Dwayne Johnson : Confiné avec sa fille Tiana, The Rock révèle leur rituel

Comme tous les parents, The Rock peut pleinement profiter de ses trois enfants. Dimanche, l'acteur américain Dwayne Johnson a publié une vidéo de sa routine du coucher avec sa plus jeune fille Tiana Gia, qui vient tout juste de fêter ses 2 ans. "Et pour la 1927e fois, je vais chanter You're Welcome à mon bébé Tia, ce qui fait partie intégrante de notre rituel du coucher père/fille. Ça n'arrête jamais", a-t-il légendé, avant d'interpréter la chanson du film Vaiana (Disney Plus) pour lequel il a doublé le personnage de Maui.

Son épouse Lauren Hashian et lui sont également parents d'une petite Jasmine Lia (4 ans). Dwayne Johnson est père d'une autre fille, Simone Alexandra (18 ans), issue d'une précédente relation. "La vérité, c'est que passer tout ce temps à la maison avec mes filles a été une réelle bénédiction dans cette folie que nous traversons tous. Et pour votre gouverne, elle n'a toujours aucune idée que son père est en réalité Maui de Vaiana", a-t-il tendrement écrit sur Instagram.

La semaine dernière, l'acteur de Jumanji avait également dévoilé une courte vidéo de lui et de la petite Tiana en train de se laver les mains. Pour l'occasion, ce génial père de famille avait écrit un petit rap que sa fillette connaît déjà par coeur.