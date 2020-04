Vaiana (Disney+) : Comment le film a changé de nom à cause d'une actrice porno

Les plus attentifs d'entre nous auront remarqué que le prochain Disney Moana s'intitulait Vaiana en France et un peu partout ailleurs en Europe. Il est rare que le titre d'un film soit complètement changé pour sa distribution à l'international, et encore plus que le nom de l'héroïne soit également modifié. On vous explique ce qu'il s'est passé.

Disney Espagne expliquait dans un tweet qu'il y avait à l'origine un problème de propriété industrielle. En effet, "Moana" est un nom déposé en Espagne et dans d'autres pays d'Europe, notamment la France. Il ne pouvait donc être utilisé à des fins commerciales. John Musker, l'un des créateurs du dessin animé de Disney, expliquait lors du festival d'Annecy que "Moana" n'était pas légalement exploitable dans la plupart des pays européens. De plus, "Vai" signifie "l'eau" et "Moana", "l'océan" en tahitien, donc le sens premier du titre n'a pas été réellement changé.

En Italie, le film s'intitule même Oceania, en référence à la région du globe où se déroule l'intrigue. En plus du problème de propriété industrielle, le titre du film Moana aurait été changé à cause de la notoriété de l'actrice de charme Moana Pozzi, une Italienne décédée en 1994 à l'âge de 33 ans. Cofondatrice du mouvement politique italien Parti Amour, elle était connue de tous, notamment pour sa lutte en faveur des droits des homosexuels ou encore pour la liberté sexuelle, une meilleure éducation sexuelle ou encore la légalisation des maisons closes. Un parallèle que Disney semble avoir trouvé gênant.

Rappelons que Disney+ a fait sa grande entrée en France mardi 8 avril 2020. On y retrouve des classiques de Disney allant d'Hannah Montana à High School Musical en passant par les Pixar, Marvel ou encore la saga Star Wars.