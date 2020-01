Hannah Montana : L'évolution look de Miley Cyrus, dix ans après le film

Parmi les programmes jeunesse qui ont marqué le petit écran, il y a notamment eu Hannah Montana, diffusée dans les années 2000 sur Disney Channel et dans l'émission KD2A sur France 2. Face au succès, une adaptation est réalisée en 2009 au cinéma avec son héroïne principale : Miley Cyrus. Nouveau carton avec 155 millions de dollars de recettes au box-office. Dix ans après, la star a bien changé...

En 2009, Miley Cyrus est alors âgée de 17 ans et représente parfaitement l'adolescente américaine bien sous tous rapports. Fille du chanteur country Billy Ray Cyrus, elle apparaît avec un look très sage, tendance streetwear en jean, baskets et gilet bariolé. Même lorsqu'elle fait des tapis rouges, elle opte pour des robes élégantes mais sobres, un peu de make up et très peu de fantaisie. Un style simple qu'elle gardera jusqu'en 2010, période à laquelle elle commence à se métamorphoser, l'entrée dans l'âge adulte n'étant pas étranger à l'affaire.

Miley se met au sport, commence à mincir, fait quelques changements côté coupes de cheveux et le maquillage se fait aussi plus prononcé sur son visage. C'est l'époque du tube Can't Be Tamed et son clip jugé plus osé que par le passé, ainsi que de l'adaptation ciné de LOL. L'adolescente commence sa mue en jeune femme qui s'affirme. S'ensuit la période 2011-2012, pendant laquelle elle multiplie les projets comme Mon oncle Charlie à la télé, mais où sa notoriété est en baisse. On la retrouve par exemple sur un tapis rouge pour la fondation Elton John avec un style mémérisant, signe qu'elle ne sait plus trop où elle en est...

C'est finalement à partir de 2013 que Miley Cyrus fera un come-back tonitruant. En effet, la jeune femme décide de casser son image et débarque avec le single We Can't Stop, puis le hit planétaire Wrecking Ball porté par un clip signé Terry Richardson, vu plus d'un milliard de fois sur YouTube et dans lequel elle apparaît en tenue d'Eve sur une boule de démolition. C'est à cette période qu'elle se rase les cheveux sur le côté, les raccourcit et les plaque sur le haut tout en faisant des mèches. Elle enchaîne avec le Bangerz Tour qui lui donne l'occasion d'enfiler des tenues de scène ne nécessitant que très peu de tissu... Cette période dirty Miley durera jusqu'au début de l'année 2015.

Ces dernières années, l'ex-femme de Liam Hemsworth s'est assagie et a retrouvé sa longue chevelure blonde ainsi que des habits un peu plus couvrants. S'il lui arrive encore de la jouer provoc' sur scène ou sur red carpet, Miley Cyrus a majoritairement pris le chemin vers un look de presque trentenaire cool mais stylée. Ni trop ni pas assez !