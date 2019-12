Miley Cyrus : Un nouveau tatouage qui en dit long sur son divorce !

C'était une histoire digne d'une comédie romantique... Et pourtant après dix ans de relation sur courant alternatif et un mariage qui semblait heureux, Miley Cyrus et Liam Hemsworth ont annoncé leur rupture en août 2019 après que l'acteur de Hunger Games a demandé le divorce.

Ils s'étaient rencontrés lors du tournage du film La dernière chanson en 2009 et les amoureux fictifs le sont vite devenus dans la vie. Mais c'est une histoire en dents de scie que les deux ex ont écrite et aujourd'hui, la popstar revendique sa liberté retrouvée jusque dans ses tatouages.

Durant une décennie, les fans du couple et les médias se sont passionnés pour cette love story atypique et ses nombreux épisodes. C'est d'ailleurs ce que nous vous proposons de retrouver dans notre vidéo ci-dessus, car cette fois, la procédure de divorce qui est en cours semble bien avoir mis un point final à cet amour de jeunesse...