Hommage à Jean-Paul Belmondo : Jean Dujardin au bras de Nathalie Péchalat pour dire adieu

"On perd un guide. Ça a été un guide, Jean-Paul, ça a été quelqu'un qui nous a dit : 'ne vous encombrez pas avec des angoisses, amusez-vous'". Une bonne humeur constante qui définissait presque Jean-Paul Belmondo. "Il n'aurait pas voulu qu'on fasse la gueule aujourd'hui ! Là où il est, il va beaucoup rire", a avancé Michel Drucker, grand ami de l'acteur, qui a fait le déplacement aujourd'hui dans la cour des Invalides.

Décédé dans la journée du lundi 6 septembre à l'âge de 88 ans, Jean-Paul Belmondo laisse donc un immense vide dans l'histoire du cinéma français. Il rejoint les grands noms du 7e Art disparus trop vite, à l'instar de Jean Rochefort, Michel Galabru, Jean-Pierre Marielle et tant d'autres. Les fans de Bebel pourront lui dire adieu et se recueillir près de son cercueil, à partir de 19h30 aux Invalides. Jean-Paul Belmondo sera ensuite inhumé vendredi 10 septembre en l'église Saint-Germain-des-Près, à 11h dans la plus stricte intimité.