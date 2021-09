Hommage à Jean-Paul Belmondo : le public pourra se recueillir devant son cercueil

Jean-Paul Belmondo, véritable monument du cinéma français, aura droit à des adieux en bonnes et dues formes. Un hommage national va lui être rendu dans la Cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides jeudi 9 septembre, comme ce fut le cas pour Jacques Chirac, en septembre 2019 et Charles Aznavour en octobre 2018. Selon les informations d'Europe 1, les fans pourront dire au revoir à la légende et se recueillir devant son cercueil dans la cour des Invalides, qui sera ouverte au public à partir de 19h30. Un millier de places disponibles sans réservation au préalable seront à la disposition du public et des admirateurs du comédien, dans les coursives des Invalides. Il suffira de posséder un pass sanitaire valide.

Il s'agit de la 12e cérémonie solennelle effectuée par Emmanuel Macron. Le Président de la République prononcera un éloge funèbre, avant que la sonnerie aux morts ne retentisse. Suivront enfin une minute de silence et la Marseillaise, jouée par l'orchestre de la garde républicaine. Près de 700 personnes sont attendues pour cet évènement qui débutera à 16h30, dont des politiciens, personnalités du cinéma et du sport sans oublier les proches et amis du défunt.