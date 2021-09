Mort de Jean-Paul Belmondo : une dernière rencontre avec Alain Delon bourrée d'émotion

C'est une amitié de très longue date qui vient de s'éteindre. Le 6 septembre 2021, Jean-Paul Belmondo est mort paisiblement, à l'âge de 88 ans, entre les quatre murs de son domicile. C'est justement en ces lieux, quai d'Orsay, qu'il avait eu la chance de revoir Alain Delon une dernière fois. Cette rencontre si belle, si forte, a duré environ deux heures et Cyril Viguier a eu la chance inestimable d'y assister. Il raconte, avec des étoiles dans les yeux, ce moment de complicité teinté d'émotions dans les colonnes du magazine Paris Match.

Le 15 juin 2021, Alain Delon s'est rendu chez Jean-Paul Belmondo pour boire un thé et se régaler de quelques biscuits. Les deux comédiens ne s'étaient pas vus depuis longtemps et avaient l'envie d'évoquer ensemble le passé mais aussi l'avenir. "Ce jour-là, il avait la tête haute et une énergie particulière, se souvient Cyril Viguier, à propos de Bebel. Comme s'il était préparé pour être en forme. Alain est entré dans le salon en criant : 'Dis-moi, j'ai envoyé à ton agent le contrat pour Borsalino 3. Dépêche-toi de te remettre : on tourne en septembre.'"

Ils se sont quittés avec la promesse de se revoir vite

Ils avaient des projets plein la tête, et pour cause. Depuis Borsalino and Co., tourné en 1974, Jean-Paul Belmondo et Alain Delon n'avaient plus partagé l'affiche d'un film de Jacques Deray. Malheureusement, le troisième volet de la saga ne verra jamais le jour. Et sans doute le sentaient-ils tous deux, dans le fond. "Ils se sont quittés avec la promesse de se revoir vite, poursuit le réalisateur. Ils voulaient organiser, plus tard dans l'été, un barbecue dans la propriété de Douchy, où Jean-Paul n'était jamais allé. Mais quelques minutes après notre départ, dans le parking, Delon m'a dit : 'Je suis heureux d'être venu'. Il se doutait qu'il avait vu son vieux copain pour la dernière fois."

Jean-Paul Belmondo aura droit à un hommage national le jeudi 9 septembre 2021 aux Invalides. Ses obsèques auront lieu dès le lendemain, en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris. L'intuition d'Alain Delon ne l'avait, hélas, pas trompé...

