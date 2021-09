Mort de Jean-Paul Belmondo : son avocat raconte ses derniers jours

Son sourire, sa prestance, son rire fou... c'est tant de choses qui disparaissent en même temps que Jean-Paul Belmondo. Le comédien, âgé de 88 ans, est mort le lundi 6 septembre 2021 à son domicile à Paris. Une nouvelle que l'on aurait cru impossible si son avocat et ami de longue date, Me Michel Godest, ne l'avait pas confirmée auprès de l'AFP tout en faisant lumière sur les derniers jours de l'acteur. "Il était très fatigué depuis quelques temps, a ainsi précisé l'homme de loi. Il s'est éteint tranquillement."

La disparition de Jean-Paul Belmondo est d'autant plus choquante qu'en mars 2021, il se portait comme un charme. Victime d'un AVC en 2001, d'une chute terrible en 2019 et de quelques accidents de parcours sur les plateaux de tournage, tout au long de sa carrière, Bebel affrontait la vie avec une force incroyable. C'est ainsi que Me Michel Godest, toujours, assurait que le comédien se réjouissait à l'idée de fêter ses 88 ans - le 9 avril dernier - entouré de ses proches. Ce qu'il a fait ! Cet évènement, bien sûr, personne ne l'a manqué. Et personne ne l'oubliera.

Il a connu une fin de vie bercée d'amour. Avant de tirer sa révérence, Jean-Paul Belmondo aurait eu droit à un retour de flammes en tombant dans les bras, à nouveau, de son ex Barbara Gandolfi. Il aurait même profité de sa dernière saison hivernale pour s'envoler avec elle à Dubaï, dans les Emirats Arabes Unis. Malheureusement, aujourd'hui, sa compagne pleure à chaudes larmes, tout comme le reste de la nation. Le célèbre Guignolo a laissé de nombreux êtres chers derrière lui en poussant son dernier souffle. Reste heureusement sa filmographie incroyable, pilier de la culture française, tendre souvenir de son passage sur Terre. Lui, qui avait débuté sa carrière au cinéma en 1958 dans Sois belle et tais-toi, de Marc Allégret, a marqué pour toujours le septième art tricolore. Il avait reçu, en 2011, une Palme d'or pour l'ensemble de sa carrière au Festival de Cannes...