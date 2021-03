Jean-Paul Belmondo en danger ? Son entourage fait le point sur son état de santé

Faut-il s'inquiéter pour Jean-Paul Belmondo ? Alors que les rumeurs vont bon train vis-à-vis de la santé du comédien, son avocat et ami de longue date, Maître Michel Godest, a souhaité intervenir. Dans les colonnes du journal Nice-Matin, l'homme de loi a assuré que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Se portant comme un charme, Bebel se réjouirait même à l'idée de fêter ses 88 ans, le 9 avril prochain, entouré de ses proches.

Avec un AVC en 2001, une chute terrifiante en 2019 et quelques accidents sur les plateaux de tournage, Jean-Paul Belmondo se retrouve souvent au coeur de certains bruits de couloirs... qui s'avèrent être complètement faux. Résident à Paris, grand habitué des séjours sur la Côte d'Azur, le comédien fantastique a même récemment pu s'envoler pour Dubaï, où il a passé quelques jours de vacances - précise son avocat. Un récit qui coïnciderait avec les informations de France Dimanche, qui dévoilait un retour de flamme avec son ex, Barbara Gandolfi, qui vit justement aux Emirats Arabes Unis une bonne partie de l'année...

Une peine profonde

Bien sûr, côté moral, Jean-Paul Belmondo a pris un coup. S'il se consolerait dans les bras de sa Barbara, l'acteur ne peut sans doute s'empêcher d'avoir une pensée pour son grand ami, le cascadeur Rémy Julienne, disparu le 21 janvier dernier à l'âge de 90 ans. "Comment résumer une si longue route avec Rémy ? Par trois mots : amitié, confiance et fidélité, expliquait-il dans un communiqué. Amis, nous avons fait ensemble les quatre cents coups. Devant son professionnalisme, son sérieux, sa détermination, mais aussi sa profonde humanité, je lui faisais une totale confiance et suivais à la lettre ses instructions. C'est bien lui qui m'a protégé si souvent et cela n'a évidemment pas de prix."

Rémy Julienne a été inhumé le vendredi 29 janvier 2021 à Cepoy, dans le Loiret. Jean-Paul Belmondo avait ressenti une "peine profonde" à l'idée de ne pas pouvoir se rendre à la cérémonie. À l'époque, Maître Michel Godest confiait à l'AFP que l'acteur n'avait pas pu faire le déplacement "pour des raisons de santé". Ce qui avait, entre autres, provoqué les fameuses rumeurs...