Rémy Julienne : Mort du cascadeur légendaire après une lutte contre la Covid-19

Triste nouvelle pour le cinéma français. Le casse-cou du cinquième art, Rémy Julienne, est décédé à l'âge de 90 ans après avoir lutté plus de quinze jours contre la Covid-19. Il était en réanimation à l'hôpital de Montargis (Loiret) depuis le début du mois de janvier, comme l'a annoncé sa compagne Julie.

Cet ancien champion de moto-cross avait commencé sa carrière avec le film Fantômas, en 1964. À l'époque, le cascadeur Gil Delamare cherchait un allumé pour doubler Jean Marais. Rémy Julienne obtiendra ce rôle, avant d'en faire bien d'autres. On lui attribuerait plus de 1400 films. On aura notamment pu voir ses cascades dans le film La Grande Vadrouille, où il interprétait ce fameux motard allemand touché par une citrouille.

Les Gendarmes, Le Cerveau, L'Aile ou la Cuisse, L'aventure c'est l'aventure, Truffaut, de Broca, Boisset, Lautner... Rémy Julienne aura vu défiler bon nombre de grands réalisateurs français. En 1980, le cascadeur a participé au film Le Guignolo, avec son grand ami Jean-Paul Belmondo, qui l'avait impressionné durant son vol en hélicoptère au dessus de Venise.

Après avoir tout fait en France, Rémy Julienne a travaillé pour les États-Unis. Avec son ingéniosité lors du tournage du film L'or se barre (1969), le Français était parvenu à réaliser une véritable prouesse pour l'époque. "Faire sauter des Mini Austin entre des toits d'usine était un défi. Peu de gens y croyaient. C'est là, le vrai tournant de ma carrière... ", avait confié Rémy Julienne, comme le rapporte Le Monde. C'est grâce à cette scène devenue culte que Rémy Julienne a pu travailler pour plusieurs James Bond, d'Octopussy à Golden Eye. Extrêmement rigoureux et minutieux, exigeant : c'est le professionnalisme de Rémy Julienne qui avait fait sa renommée.