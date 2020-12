Jean-Paul Belmondo, "L'As des as" : il a frôlé la mort sur le tournage du film

Si des cascadeurs continuent d'être régulièrement blessés lors de figures sorties tout droit de l'imagination de réalisateurs (inconscients ?), les tournages des films des années 1980 étaient bien plus dangereux. Preuve que personne ne blaguait à l'époque : Jean-Paul Belmondo et Rachid Ferrache ont bien failli perdre la vie sur le tournage de L'As des as, en 1982.

À l'époque, Rachid Ferrache n'avait que 10 ans. Il interprétait le rôle de Simon Rosenblum. Dans une interview à Télé Star en décembre dernier, il racontait comment il s'était retrouvé à conduire une voiture à très vive allure, alors que ses pieds n'atteignaient pas les pédales. "Pendant la célèbre poursuite entre la voiture où nous sommes et les motards allemands. À un moment, Jean-Paul me cède le volant. Bien sûr, ce n'est pas moi qui conduis, mais le cascadeur Rémy Julienne. Il pilote la Mercedes à distance, caché sur une plate-forme. Or, dans un faux mouvement, Jean-Paul a déconnecté la manette de la télécommande. Je me retrouve donc à guider sur une route en pente la voiture lancée à pleine vitesse, avec Jean-Paul sur le capot... et mon pied n'atteint pas la pédale de frein ! Rémy Julienne s'est hissé dans la voiture pour la stopper, mais on a frôlé le drame", avait-il raconté.

Quand ce ne sont pas de fourbes boutons de contrôle qui sèment la panique, ce sont les ours présents sur le tournage qui menacent la vie des acteurs. Jean-Paul Belmondo et Rachid Ferrache (48 ans) jouaient aux côtés d'un bébé ours dans L'As des as. Ils avaient utilisé deux petits différents, accompagnés de leur maman très protectrice. "Il y en avait deux, ils étaient très jeunes et il fallait préserver chacun avec une doublure. Mais leur maman était protectrice, donc dangereuse. Elle a coursé un technicien et m'a mordu dans le dos. J'en ai toujours la marque", avait déploré Rachid Ferrache au cours du même entretien.