Rachid Ferrache, enfant star de "L'as des As" : qu'est-il devenu ?

Il n'avait que 10 ans lorsqu'il a interprété le petit Simon Rosenblum. Aujourd'hui, Rachid Ferrache a 48 ans et a bien changé depuis la sortie du film culte, L'As des as. Après avoir tourné un film avec Patrick Dewaere, il décroche le rôle après la validation de Jean-Paul Belmondo, premier rôle dans le film de Gérard Oury.

Aujourd'hui, Rachid Ferrache est toujours en contact avec Jean-Paul Belmondo, comme il l'avait confié lors d'un entretien à Télé Star en décembre 2019. "Encore aujourd'hui, on se voit dès qu'on peut. Après le film, il me téléphonait, m'emmenait déjeuner, m'invitait sur ses tournages et faisait expédier un camion entier de jouets pour moi et toute ma famille à Noël !", avait-il confié. Rachid Ferrache se rappelle de l'acteur de légende comme d'un "déconneur génial", "très paternel" avec lui. "Il me faisait répéter mes scènes, me donnait plein de trucs techniques. Il m'apprenait aussi à boxer et cela a eu beaucoup d'influence sur mon parcours sportif", avait-il détaillé.

Après le succès de L'As des as, Rachid Ferrache décroche quelques rôles au cinéma, notamment au côté de Coluche dans Banzaï. Orlando, le frère de Dalida, sera le premier à déceler son talent musical. Après la sortie de quelques single, il travaille avec Véronique Sanson, M. Pokora, Willy Denzey, Florent Pagny et même Johnny Hallyday dans la réalisation de tournées et d'albums.

Après avoir mené un projet dans la boxe et des cours de chant, il lance le spectacle hommage Génération Moonwalk après la mort de Michael Jackson et obtient même la participation de Jermaine Jackson. À ce titre, il était membre du jury de l'émission À la recherche du nouveau Michael Jackson, sur W9, en 2010 Ses cours de chant deviennent très réputés et Rachid Ferrache est recruté par la neuvième saison de Star Academy. Bien avant que la Covid-19 nous force tous à le faire, il avait lancé le premier site internet de cours de chant en visioconférences.