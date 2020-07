Jean-Paul Belmondo joue les rockeurs à Cannes : à 87 ans, il étonne encore

Le 28 mai dernier, c'est déjà bien entouré que la star du Professionnel, À bout de souffle, L'Homme de Rio et Peur sur la ville avait soufflé ses 87 bougies. Son anniversaire étant le 9 avril, le comédien n'avait pas pu le célébrer en famille le jour même à cause du confinement. Finalement, Jean-Paul Belmondo a pu retrouver les siens pour une joyeuse fête de famille avec son fils Paul Belmondo, ses petits-fils Victor et Giacomo (26 et 21 ans), mais aussi son frère Alain, sa fille adorée Stella (16 ans) et sa petite-fille Annabelle (32 ans).