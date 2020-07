Jean-Paul Belmondo au top à Saint-Tropez : virée en hélicoptère

À tous ceux qui se demandent comment se porte Jean-Paul Belmondo, la réponse est... comme un charme ! Comme à son habitude, le grand acteur de 87 ans a mis les voiles sur la Côte d'Azur, région qu'il affectionne tout particulièrement et où il se rend tous les étés. Cette année plus que jamais, Bébel devait avoir hâte de quitter son appartement parisien dans lequel il a vécu la période délicate du confinement. On se souvient qu'il avait apporté son soutien aux soignants, le poing levé, le jour de son anniversaire.

Arrivé en juin sur la Côte d'Azur, Jean-Paul Belmondo ne reste pas inactif, loin de là. Au programme de sa journée du 2 juillet 2020, une virée en hélicoptère. Le footballeur Adil Rami a publié plusieurs images en compagnie de la légende du cinéma français dans ses stories Instagram. Tous deux ont pris place dans un appareil posé au polo club de Saint-Tropez. Vêtu d'une chemise rose, Jean-Paul Belmondo a visiblement apprécié cette balade.

Le Professionnel a également profité de cette belle journée pour rencontrer Jean-Roch. Celui qui a récemment annoncé la fermeture de son VIP Room à Paris, en raison de la crise sanitaire, démarre sa saison à Saint-Tropez. Ce moment passé avec Jean-Paul Belmondo et Adil Rami a été immortalisé par Jeff Domenech, réalisateur et écrivain, qui est un ami proche de Bébel.