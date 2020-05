Jean-Roch ferme son VIP Room à Paris, Laeticia Hallyday peinée et nostalgique

Depuis l'annonce de la fermeture de son célèbre club, Jean-Roch a reçu le soutien de nombreuses personnalités, dont celui du journaliste Mouloud Achour, du chanteur M. Pokora, - à qui il a certifié que son club de Saint-Tropez ne fermait pas -, mais aussi celui de Laeticia Hallyday.

Depuis Los Angeles, où elle est confinée avec ses deux filles Jade (15 ans) et Joy (11 ans), Laeticia Hallyday lui a adressé un message qu'elle a tenu à partager dans ses stories Instagram le 21 mai. "Mon Jean-Roch, je viens de regarder toutes tes stories, je ne savais pas. Ça me fait quelque chose parce que même si nous ne vivions plus à Paris depuis quelques années, toi, ton équipe si bienveillante et ce club iconique, c'est la mémoire de ce temps de l'insouciance, du bonheur, du lâcher-prise", lui a-t-elle écrit. Laeticia et Johnny Hallyday connaissaient particulièrement bien le VIP Room pour y avoir fêté plusieurs de leurs anniversaires. Jean-Roch était devenu un ami proche au fil des années. Il était présent lors des obsèques de Johnny à La Madeleine en décembre 2017 et auprès de Laeticia, Jade et Joy en décembre dernier, pour la grande soirée Johnny Hallyday, Un soir à l'Olympia. Il était accompagné de sa femme Anaïs Monory.

"J'ai vu mon Homme si heureux dans ce lieu, à refaire le monde jusqu'au bout de la nuit avec ses potes. Tu peux être fier d'avoir donné du rêve et du bonheur. C'est immensément précieux aujourd'hui. Je sais que le chemin ne s'arrête pas là... On te suivra jusqu'à la lune. Respect et admiration pour toujours. Je t'aime fort", a conclu Laeticia Hallyday. Autant de mots qui ont touché Jean-Roch puisqu'il a repartagé ce message dans ses stories.