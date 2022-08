Jean-Roch amoureux : adorable bisou à sa femme lors d'un moment détente à Saint-Tropez

Depuis, les deux tourtereaux ont fait beaucoup de chemin ensemble, puisqu'ils sont notamment devenus parents ensemble de deux jumeaux (Santo et Cielo nés en 2013), d'un petit Rocky (né en 2017) ainsi que d'une petite fille prénommée Capri (lieu de leur mariage survenu en 2015), qui vient seulement de naître il y a quelques jours, le 15 juillet 2022 pour être plus précis. "CAPRI PEDRI - 15/07/2022 - 10h40 - C'est l'histoire de la vie..." partageait la top model sur ses réseaux sociaux juste après l'accouchement.

"Elle fait ma vie et mon bonheur"

Une naissance félicitée par de nombreuses personnalités comme l'ex-Miss France Flora Coquerel, le chanteur et papa fatigué M. Pokora, Hugo Philip ou encore l'ex-footballeur international Mikaël Silvestre et Noémie Lenoir. Du beau monde pour féliciter le couple, qui voit sa famille s'agrandir encore un peu plus, et ce pour son plus grand bonheur. À noter que le musicien et homme d'affaires français est également papa de deux filles, Gioia (24 ans) et Toscana (16 ans), issues d'une précédente relation.

Dans une interview accordée à Public en août 2020, Jean-Roch acceptait d'en dire un peu plus sur sa vie amoureuse. "Je n'ai malheureusement pas toujours eu raison dans mes choix amoureux, mais aujourd'hui, j'ai rencontré la bonne personne. Ma femme est tout en une seule personne : elle est jeune, moderne, mais on partage les mêmes valeurs sur le travail et la famille. Elle fait ma vie et mon bonheur" a-t-il déclaré, lui qui se voit "vieillir avec elle", comme il l'avait révélé la même année, cette fois-ci pour Gala. "J'espère surtout réussir avec mes trois fils ce que j'ai raté avec mes deux filles aînées Gioia, 23 ans, et Toscana, 15 ans. Elles ont été élevées par leurs mères respectives, je ne les ai pas vraiment vues grandir" avait-il ajouté, avec beaucoup de regrets. L'occasion ici, avec ses nouveaux enfants, de se rattraper et de ne plus reproduire les mêmes erreurs !