Jean-Roch confie pourquoi il n'épousera plus "personne" après Anaïs

Depuis qu'il a annoncé officiellement la fermeture de son club du VIP Room à Paris le 21 mai 2020, Jean-Roch a reçu de nombreux messages de soutien de la part de célébrités. Loin de prendre les choses avec douleur ou amertume, Jean-Roch tourne au contraire cette page avec sagesse et humilité. Plus proche que jamais de sa famille depuis le confinement, le businessman est optimiste et heureux d'être entouré des siens. "Pour la première fois de ma vie, j'ai du temps pour moi et les miens ! Je me suis posé, entouré de ceux que j'aime : ma mère, mon frère, ma femme et mes enfants. J'ai pu jouer avec eux, parler, partager des moments simples", confie-t-il au magazine Gala.

J'aime profondément Anaïs

Papa de Gioia (23 ans, née de son union avec Cathy), Toscana (15 ans, née de son mariage avec Alec), des jumeaux Santo et Cielo (7 ans) et de Rocky (2 ans, fruits de son amour avec Anaïs), Jean-Roch explique être un "daddy cool". "Certainement pour compenser mes absences... Poser un cadre incombe donc à ma femme, et elle le fait à merveille. Pour elle, les valeurs de la famille passent avant tout", explique-t-il avec admiration. Désormais présent pour sa famille, Jean-Roch tient à passer le plus de temps possible avec ses enfants. "J'espère surtout réussir avec mes trois fils ce que j'ai raté avec mes deux filles aînées Gioia, 23 ans, et Toscana, 15 ans. Elles ont été élevées par leurs mères respectives, je ne les ai pas vraiment vues grandir", regrette-t-il.

Très respectueux vis-à-vis de ses ex-femmes et éperdument amoureux d'Anaïs, il confie également avoir trouvé une vraie stabilité avec son épouse. "J'ai de la tendresse pour les mères de mes filles, j'aime profondément Anaïs. Et je vais vous faire une confidence : je n'épouserai personne après Anaïs. Je veux vieillir avec elle."