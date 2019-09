Jean-Roch et ses jumeaux : Admiratifs d'Anaïs Pedri au défilé Etam

Les yeux de la planète Mode sont rivés sur Paris ! Une nouvelle Fashion Week consacrée aux collections prêt-à-porter printemps-été 2020 a commencé lundi 23 septembre 2019. Jean-Roch en a retrouvé la ferveur mardi soir, accompagné de ses jumeaux Santo et Cielo. Les trois hommes ont applaudi Anaïs Pedri qui défilait pour Etam.

Cette saison encore, Etam s'est glissée dans le programme de la Fashion Week parisienne ! La marque française a investi Roland-Garros pour une nouvelle édition de l'Etam Live Show. Jean-Roch y a assisté. Le fondateur du VIP Room s'est rendu dans le 16e arrondissement avec ses deux garçons. Les jumeaux Santo et Cielo (6 ans), qui ont défilé en janvier dernier pour Bonpoint, se sont cette fois contentés du rôle de spectateurs.

Père et fils ont suivi avec attention les passages des mannequins participants. Ils ont souri et applaudi à la vue d'Anaïs Pedri, l'épouse de Jean-Roch et maman des deux garçons, craquante dans un maillot de bain jaune.

Jean Roch est également papa d'un dernier né avec Anaïs, Rocky bientôt deux ans et de deux grands filles Gioia 21 ans et Toscana 13 ans.