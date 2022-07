Jean-Roch papa pour la 6e fois : sa compagne Anaïs a accouché, le sexe et le prénom du bébé dévoilés

La fille de Jean-Roch vient ainsi compléter la tribu du DJ composée déjà de trois garçons qu'il a eus avec son actuelle épouse Anaïs dont deux jumeaux, Santo et Cielo, nés en 2013, Rocky, né en 2017 ainsi que deux filles, Gioia (24 ans) et Toscana (16 ans), issues d'une précédente relation.

"Ma femme est tout en une seule personne"

À 55 ans, Jean-Roch est un homme heureux et un mari comblé aux côtés de sa belle et tendre Anaïs. Dans une interview à Public en août 2020, l'homme d'affaires s'était livré à coeur ouvert sur sa vie amoureuse : "Je n'ai malheureusement pas toujours eu raison dans mes choix amoureux, mais aujourd'hui, j'ai rencontré la bonne personne. Ma femme est tout en une seule personne : elle est jeune, moderne, mais on partage les mêmes valeurs sur le travail et la famille. Elle fait ma vie et mon bonheur." Jean-Roch, qui a assuré vouloir "vieillir" avec Anaïs, avait également confié à nos confrères de Gala la même année : "J'espère surtout réussir avec mes trois fils ce que j'ai raté avec mes deux filles aînées Gioia, 23 ans, et Toscana, 15 ans. Elles ont été élevées par leurs mères respectives, je ne les ai pas vraiment vues grandir."