Diaporama : Jean-Roch papa pour la 6e fois : sa compagne Anaïs a accouché, le sexe et le prénom du bébé dévoilés

2 / 13

Dominique Pedri et sa compagne Audrey Chauveau, son frère Jean-Roch et sa compagne Anaïs Monory - People à la 3ème édition de la "Fight Night" à Saint-Tropez. Les plus grands noms de la Boxe Thaï et du Kick-Boxing mondiaux se sont affrontés sur le ring, au milieu de La Citadelle.