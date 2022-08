M. Pokora, papa fatigué avec 2 jeunes enfants : Christina Milian se moque de lui en vidéo

M.Pokora est un papa comblé, certes... Mais également très fatigué ! L'artiste de 36 ans, au nouveau look très sexy, a été filmé par sa femme Christina Milian en train de lutter pour ne pas s'assoupir, alors qu'il était assis sur son canapé aux côtés de ses enfants. "#dadlife", a ajouté sa chérie, hilare derrière la caméra de son smartphone. Aux dernières nouvelles, le couple se trouvait du côté de Saint-Tropez. Ils ont notamment fait la fête avec Caroline Receveur et son amoureux Hugo Philip.

Il n'imaginait sans doute pas qu'être père de famille lui prendrait autant de temps et d'énergie que son ancienne carrière de chanteur en France. Et pourtant ! Il doit s'occuper de ses deux fils : Isaiah (né le 20 janvier 2020) et Kenna (né le 24 avril 2021), nés de sa relation avec l'actrice, mais également de Violet (12 ans) la fille aînée de Christina Milian, fruit de son ancien amour avec le rappeur The Game.

Une telle bénédiction

Une belle famille recomposée qui, malgré les efforts que cela demande de s'en occuper, comble de bonheur le couple. "Attention, famille de 5 ! Parfois, je dois me pincer parce que je ne peux pas croire que c'est vrai. Je suis vraiment maman de 3 enfants ! (C'est arrivé vite, lol). C'est vraiment une telle bénédiction. Regarder nos petits bonhommes grandir me motive tous les jours - parfois au point que je suis dépassée car je veux faire tellement de choses à la fois pour eux et pour moi", écrivait la jolie brune sur son compte Instagram en février dernier.