M Pokora et Christina Milian : Soirée très arrosée à Saint-Tropez avec deux couples célèbres

M. Pokora et Christina Milian sont les heureux parents d'Isaiah et de Kenna. Mais le couple ne s'oublie pas depuis qu'il a fondé cette joyeuse famille recomposée. Et cet été, ils sont bien décidés à s'amuser. Ainsi, c'est à Saint-Tropez qu'ils continuent d'enchaîner les folles soirées arrosées. Et c'est à nouveau aux côtés de Caroline Receveur et Hugo Philip (parents du petit Marlon), qu'ils ont vécu une expérience incroyable à la Gioia, avant de faire la fête au VIP Room à Saint-Tropez le 28 juillet 2022. Un autre couple célèbre était au rendez-vous auprès d'eux.

Vêtue d'un corset beige et d'un jean, Christina Milian était ravissante au bras de son compagnon M. Pokora, souriant. La chanteuse ne s'est pas fait prier pour casser des assiettes en fin de repas, une tradition grecque et surtout le parfait moment où la fête commence. Son amie Caroline Receveur, dont elle semble désormais inséparable, était elle aussi partante pour vivre cette folle expérience. Pour cet évènement, au sein du restaurant de Jean Roch, rythmé par Bob Sinclar, Gims et sa femme DemDem étaient aussi présents. Et Alexandra Lamy, elle, était venue accompagné de sa soeur Audrey. Les deux soeurs complices ont partagé plus d'un fou rire au cours de la soirée.

La dream team de Saint-Tropez

Et ce samedi 30 juillet, deux jours plus tard, M. Pokora et Christina Milian retrouvaient une nouvelle fois Caroline Receveur et Hugo Philip. Comme partagé sur Instagram, ils ont dansé sans limite dans l'enceinte du restaurant tropézien L'Opéra. Les Pokora se sont même filmés en train de s'embrasser, visiblement toujours aussi en passion l'un pour l'autre malgré les années qui passent. La dream team semble passer des vacances inoubliables et n'est pas près de se quitter d'une semelle, durant leur séjour sur la Côte d'Azur.

La veille de leur arrivée dans le sud de la France, l'ex-candidat de Popstars et son épouse avaient passé la journée avec un énième couple célèbre : Tony Parker et Alizée Lim. Un "double date night" très romantique sur un bateau mouche, à Paris.