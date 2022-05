Tony Parker gâté par Alizé Lim : elle l'emmène au concert d'un très célèbre rappeur

En voilà deux qui ne s'ennuient jamais ! Depuis qu'ils sont en couple, ​​Tony Parker et Alizé Lim n'arrêtent pas et multiplient les activités à deux, que ce soit des vacances à la mer ou bien une semaine au ski, ils ont très souvent la bougeotte. Ensemble depuis un peu plus d'un an maintenant, les deux grands sportifs vivent une belle histoire d'amour et ils n'hésitent pas à partager des moments de vie à deux sur leurs réseaux sociaux. Il faut dire que l'ancien basketteur de 39 ans est un hyperactif qui multiplie les projets. Après avoir monté sa propre écurie hippique, il s'est lancé dernièrement dans le business du vin.

Il trouve tout de même le temps de partager de bons moments avec sa nouvelle compagne de 31 ans. Ils ont d'ailleurs passé une très belle soirée hier du côté de Lyon. Comme il l'indique dans sa story, Tony Parker a eu le droit à une belle surprise de la part de l'ancienne tenniswoman puisqu'elle l'a invité au concert d'Orelsan, qui s'est produit hier à Lyon. "Merci pour la surprise", écrit-il sous un beau selfie des deux amoureux. Mieux que le concert, qui avait l'air particulièrement réussi, l'ex d'Eva Longoria a pu rencontrer le rappeur de 39 ans avant son show.

Tony s'improvise styliste, grande première pour Alizé !

Toujours dans sa story, il publie les photos de cette belle rencontre (les photos et vidéos sont à retrouver dans le diaporama). "Avant le concert d'un grand génie !!", s'exclame-t-il en commentaire d'une photo des deux hommes tout sourire et visiblement très heureux de se rencontrer. Tony Parker en a d'ailleurs profité pour offrir un de ses maillots à Orelsan, qui l'a même porté pendant son concert ! "Du coup, je me suis improvisé son styliste", lance-t-il sur le ton de la rigolade sur une vidéo du show où on peut voir le rappeur avec son maillot des Spurs de San Antonio. Un beau moment pour l'homme d'affaires, mais également pour Alizé Lim, qui semble ravi d'avoir assisté à la performance de l'artiste originaire de Caen. "Mon premier concert de rap !! Cette énergie !!!", s'exclame-t-elle dans sa story.

Un beau moment à deux pour Tony Parker et Alizé Lim, heureux d'assister au concert d'Orelsan à Lyon et qui ont même pu profiter d'un instant privilégié avec le rappeur avant le show.