Tony Parker et Alizé Lim : Maillots de bain assortis et câlins à Saint-Tropez

À Saint-Tropez, TP a également emmené ses deux enfants, Josh et Liam (7 et 6 ans, nés de son mariage à Axelle Francine). Le cadet a célébré son anniversaire en bateau. Père et fils ont également été surpris sur la terre ferme, pour une balade en pleine rue et un instant gourmandise avec l'achat de glaces.

Tony Parker et Alizé Lim ont officialisé leur relation en mars 2021, 7 mois après l'éveil de premiers soupçons. En août 2020, le couple s'était déjà montré très proche lors de vacances à Saint-Tropez. L'ancien basketteur venait alors d'annoncer son divorce d'Axelle Francine.

Désormais, Tony et Alizé ne cessent d'échanger les mots doux sur les réseaux sociaux. Pour l'anniversaire d'Alizé, qui a eu 31 ans le 13 juillet dernier, Tony lui a adressé une nouvelle déclaration en écrivant : "Joyeux anniversaire ! Hâte de voir ce que le futur nous réserve. Ce n'est que le début !"