Tony Parker amoureux : photos et mots doux pour Alizé Lim, en un jour particulier

Ils sont en couple depuis plusieurs mois et tout roule à merveille pour eux ! Alizé Lim et Tony Parker filent le parfait amour depuis l'officialisation de leur idylle en mars dernier. Les deux sportifs, amoureux et très complices, ne perdent jamais une occasion de se déclarer leur flamme sur Instagram. Le 13 juillet 2021, la joueuse de tennis a soufflé ses 31 bougies ! Sur le réseau social, c'est son compagnon, le basketteur retraité et ex-mari d'Eva Longoria, qui a partagé la nouvelle à travers un post plein de tendresse et bourré de photos personnelles.

"Joyeux anniversaire ! Hâte de voir ce que le futur nous réserve. Ce n'est que le début !", a écrit Tony Parker en anglais. Le papa de Liam et Josh (5 et 7 ans) a accompagné son message de plusieurs photos de son joli couple, lui qui est plutôt discret d'habitude. Un beau geste qui a fait plaisir à la principale intéressée, Alizé Lim, qui a remercié son partenaire dans l'espace commentaires à coup d'emojis.