Alizé Lim en couple avec Tony Parker : qui sont les ex de la joueuse de tennis ?

Marié et divorcé deux fois, Tony Parker ne désespère pas ! L'ancien basketteur a retrouvé l'amour avec Alizé Lim. Un nouveau chapitre romantique commence pour la craquante joueuse de tennis, qui a visiblement un faible pour les athlètes...

Dimanche 21 mars, Tony Parker a officiellement présenté sa nouvelle petite amie à ses abonnés Instagram. Il a posté deux photos d'Alizé et lui et a légendé sa publication d'un emoji représentant un coeur blanc. En commentaires, le couple a reçu des centaines de messages de félicitations. Alizé a partagé la publication de son nouveau chéri dans sa story et a ajouté un coeur animé.