Jérémy Chardy papa pour la première fois, le "meilleur cadeau d'anniversaire"

Jérémy Chardy ne sera désormais plus le seul de la famille à fêter son anniversaire le 12 février. Ils seront deux. Le jour de ses 33 ans, le joueur de tennis a reçu le plu beau des cadeaux : la naissance de son premier enfant.

Aux anges, le sportif a annoncé la grande nouvelle sur sa page Instagram, tout comme sa femme, le sublime mannequin britannique Susan Gossage. "Le meilleur des cadeaux ! Bon anniversaire à mon fils et moi. C'est un moment si spécial, la vie est magique. @susanchardy tu es incroyable, une femme parfaite et tu seras une femme parfaite. Je vous aime tous les deux", a écrit Jérémy Chardy, avant de révéler le prénom de son incroyable petit trésor, Stone. Le Français a reçu de nombreux messages de félicitation suite à sa publication, dont ceux de Novak Djokovic, Jamie Murray, Bob Sinclar, Patrick Mouratoglou ou encore Alizé Cornet. Le bonheur est tout aussi grand du côté de Susan : "12/02/2020, joyeux anniversaire papa et bienvenue Stone Chardy. Jérémy voulait vraiment que notre fils naisse le jour de son anniversaire donc ils ont fait un pacte et il est arrivé 20 minutes avant que papa naisse il y a trente-trois ans. Je vous aime les garçons et vous avez rempli mon coeur en ce jour si spécial."

Les messages sont accompagnés de plusieurs photos prises juste après la naissance de Stone. Jérémy Chardy pose avec sa femme et leur fils et profite également d'un moment très particulier après la naissance d'un enfant, celui du peau-à-peau.