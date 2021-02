Florent Manaudou : Déjeuner en terrasse, bière et promenades, belle escapade avec Pernille

Depuis une semaine, Florent Manaudou et Pernille Blume ont posé leurs valises sur les îles Canaries. Installés dans un appartement cosy à Tenerife, les deux sportifs ont pu profiter d'une agréable promenade en amoureux dans le petit village de Masca.

Après une balade dans la vieille ville, les amoureux ont eu le plaisir d'aller au restaurant et de siroter une bière devant un magnifique paysage. Complices, les tourtereaux ont posé, enlacés l'un contre l'autre, devant les montagnes de l'île. "Always a good idea when @pernilleblume is in charge of the Saturday afternoon" ("Toujours une bonne idée quand Pernille Blume organise notre samedi après-midi") écrit le champion de natation. "Love You Baby" a rapidement répondu la nageuse danoise.