Florent Manaudou : Sa compagne Pernille Blume au plus mal, "le moral est moyen"

Pas facile de traverser ces derniers mois, même avec un partenaire de choix. Pernille Blume, par exemple, a du mal à oublier la tristesse et l'ennui malgré les bras musclés de son partenaire Florent Manaudou. C'est ce qu'il a expliqué, avec beaucoup d'empathie, dans les colonnes du JDD. "Elle a tout changé pour s'entraîner avec moi et elle ne sait pas quand elle pourra rentrer dans son pays, explique-t-il. Un voyage prévu ce week-end a été annulé à cause de la quarantaine imposée à l'arrivée. Sa dernière compétition remonte à un an et demi, c'est interminable. Le moral est moyen."

Florent Manaudou et Pernille Blume ont annoncé être en couple le 14 février 2020, le jour de la Saint-Valentin, sur Instagram. On peut dire qu'ils nagent dans l'amour et le bonheur. Coéquipiers dans l'équipe de natation Energy Standard, ces deux sportifs ont fini par se rendre à l'évidence. Mais la situation sanitaire actuelle est rude pour la jeune femme, originaire du Danemark, même si elle a été confinée avec son amoureux. "Pour moi, entre la fin du premier confinement et la reprise en septembre, je suis allé un peu moins à la piscine et j'ai même loupé quelques entraînements, regrette son partenaire. S'entraîner sans la perspective d'un compétition, c'est très étrange. Chaque week-end à Marseille, les nageurs enfilaient la combinaison et simulaient de vraies courses."

On ignore toujours, pour l'heure, s'ils seront bientôt en mesure de partir en quête de médailles. Bronze, argent, or... qu'importe, tant que la compétition a lieu ! Comme vous le savez, les Jeux Olympiques de Tokyo devaient se dérouler l'année dernière avant d'être reportés, à cause du coronavirus, à l'été 2021. Alors le moral vacille peut-être, mais Florent Manaudou et Pernille Blume gardent espoir. Ils s'entrainent tous deux à Marseille en attendant d'en savoir plus. "J'ai besoin de souffrir, conclut le jeune sportif. D'ailleurs, en ce moment, je suis crevé à force d'enchaîner des séances très dures. C'est la période qui veut ça jusqu'en mars. Le soleil se couche tôt, il fait froid donc ce n'est pas facile tous les matins d'aller à l'entraînement. Mais au moins, à l'approche des Jeux, le travail de fond aura été fait." Croisons-les doigts pour que tous ces efforts ne soient pas inutiles...