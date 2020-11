Florent Manaudou franchit un cap : Pernille lui fait une déclaration d'amour

Florent Manaudou fête ses 30 ans sous les meilleurs auspices. Le nageur vient tout juste de passer la barre de la trentaine, avec les mots d'encouragement de ses proches, à commencer par sa compagne Pernille Blume. Sur Instagram, la nageuse olympique danoise a publié un trombinoscope de leurs plus belles photos à deux, en lui dédiant un joli texte écrit entièrement en anglais.

"Joyeux anniversaire mon amour. Je te souhaite une année superbe et magique, qui sera pleine de moments adorables. Merci pour tous ces rires incontrôlables (qui me donnent des abdos) et pour tout le bonheur que tu m'apportes, comme personne d'autre ne peut le faire. Je t'aime", a tendrement écrit Pernille Blume. Un message partagé en story par Florent Manaudou en guise de reconnaissance, commentant "More is coming", à traduire : "La suite arrive bientôt".

Pernille n'était pas à la seule à avoir souhaité un bon anniversaire au champion. Sa soeur, Laure Manaudou, a eu une pensée pour son frère et son père, qui sont vraisemblablement nés le même jour. "30 ans d'amour. Happy birthday à un des hommes de ma vie. Et pas de jaloux, happy birthday à mon papa", a-t-elle écrit sur Instagram.

Si le couple formé par Pernille Blume et Florent Manaudou est plutôt récent, il semble s'être véritablement scellé au moment du confinement. "Passer deux mois avec quelqu'un 24 heures sur 24, il n'y a pas meilleur test, confiait-il à RMC Sports en septembre dernier. Même dans une relation établie, ce n'est pas logique de passer autant de temps l'un avec l'autre. Mais c'est assez révélateur. Moi, j'ai eu de la chance. Dans ma tête, ça officialise encore plus notre relation. A vivre dans les hôtels, à enchaîner les compétitions et les stages, je n'ai presque jamais vécu la vie à deux, classique, que tout le monde connaît. C'est beaucoup plus facile de se projeter à deux après ce confinement. Là, je crois qu'on peut dire que c'est du sérieux. Très sérieux."