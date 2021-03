Tony Parker : Ses fils Liam et Josh, fans de son équipe de toujours

Tony Parker est arrivé chez les Spurs en 2001. Il y a remporté 4 titres de champion de NBA, a été nommé Meilleur joueur de la finale en 2007 et a été mentionné à six reprises dans le NBA All-Star. San Antonio a retiré son n°9, signifiant qu'aucun autre joueur ne le portera.

Après ses adieux aux parquets américains, TP est rentré en France. Il préside le club de basket de l'ASVEL Lyon-Villeurbane et s'est récemment lancé dans la course hippique, en montant une équipe.

Côté coeur, Tony Parker vit une nouvelle vie de papa divorcé. Son ex-épouse Axelle Francine et lui ont annoncé leur séparation le 3 août 2020, par un timide communiqué publié sur les réseaux sociaux. "Après neuf ans de vie commune, durant lesquelles nous avons partagé beaucoup de bonheur et donné le jour à deux merveilleux enfants, Axelle et moi-même avons décidé de mettre un terme à notre union, a-t-il écrit. Cette séparation sera guidée par un respect mutuel total en préservant le bien-être de nos deux fils. Nous rendons publique cette information afin d'éviter toute rumeur ou autre spéculation ; aucun autre commentaire ne sera fait sur cet aspect de noter vie privée."

Tony et Axelle s'étaient unis le 2 août 2014 à San Antonio, au Texas.