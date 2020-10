Tony Parker papa célibataire : il profite pleinement de ses garçons, Liam et Josh

Depuis quelques mois, Tony Parker a un nouveau statut, celui de papa célibataire. Alors que cette situation peut parfois peser à certains hommes, pas à TP. L'ancien basketteur français de 38 ans savoure chaque instant passé avec ses deux garçons, Josh (6 ans) et Liam (4 ans).

Suivi par 616 000 abonnés sur Instagram, Tony Parker dévoile parfois des moments passés en famille. A l'occasion des vacances de la Toussaint, il a retrouvé Josh et Liam et multiplie les activités avec eux. Ils ont par exemple fait du poney, ce que leur papa n'a pas manqué d'immortalisé en photos le 25 octobre 2020. Josh et Liam, frères complices et adorables cavaliers, ont adoré cette activité et ont attendri leur célèbre papa. "Mes petits cavaliers", a commenté Tony Parker en légende de plusieurs photos.