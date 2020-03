Tony Parker dévoile son incroyable maison de San Antonio, super terrain de jeu

La fortune de Tony Parker est estimée à plusieurs millions d'euros, autant d'argent qu'il a gagné tout au long de sa carrière de basketteur professionnel et de star de la NBA, et qu'il a su investir intelligemment.

Celui qui a pris sa retraite en 2019 est notamment le propriétaire d'une immense maison située à San Antonio, dans laquelle il vit avec sa femme Axelle Francine (à qui il est marié depuis 2014) et avec leurs deux garçons Josh, 5 ans et demi, et Liam, 3 ans et demi. Tony Parker a ouvert les portes de son incroyable propriété à Alessandra Sublet pour la réalisation de son documentaire Tony Parker confidentiel diffusé le mardi 24 mars 2020.

C'est ainsi que l'on a découvert que sa maison se trouvait dans une gigantesque résidence surveillée, où il faut montrer patte blanche, et que l'entrée se faisait par un immense portail portant les initiales de Tony Parker, TP. Après avoir parcouru plusieurs centaines de mètres en voiture, Alessandra Sublet est finalement arrivée chez les Parker, où elle a été chaleureusement été accueillie par l'ancien sportif et ses deux fils.

L'animatrice a tout de suite pris place dans l'immense cuisine pour se rafraîchir et recueillir les premières confidences de Tony Parker, qui vit dans cette maison depuis dix ans. "C'est en 2006 que j'ai commencé à regarder pour un terrain, a expliqué l'ancien basketteur de 37 ans. Je venais de signer mon gros contrat et je me suis dit que j'étais bien à San Antonio et je me voyais bien rester ici. L'idée, c'était vraiment de se construire une vraie base, garder tous les souvenirs, et je pense que cela vient de mon enfance." Fils de l'ancien joueur américain de basket Tony Parker Senior, TP n'a jamais habité très longtemps au même endroit dans son enfance, déménageant souvent à cause de la carrière de son papa.

Avec sa gigantesque maison, l'ex-mari d'Eva Longoria a souhaité se faire plaisir, en construisant notamment une super piscine, digne des plus grands complexes de détente. "Je suis tout le temps en train d'être sérieux, discipliné... c'est comme ça qu'on est en tant que sportif. C'est important d'avoir ces moments où tu évacues", a-t-il expliqué à Alessandra Sublet, au cours d'une baignade.

L'animatrice a également eu le privilège de se balader en quad dans la vaste propriété, de découvrir la fameuse Delorean (Retour vers le futur) que Tony Parker a reçue en cadeau pour ses 30 ans, ou encore son ancienne salle d'entraînement dans laquelle trônent à présent de nombreux personnages Marvel et une table de poker. Autant d'images qui n'ont pas manqué d'interpeller les téléspectateurs et les internautes.