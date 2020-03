Tony Parker, sa femme Axelle : "Passer après Eva Longoria, c'est jamais facile"

Tony Parker est marié à Axelle Francine depuis 2014, mais jamais madame Parker ne s'était exprimée sur leur histoire d'amour face à une caméra. La jolie brune a réservé cette exclusivité à l'une de ses amies, avec qui elle est aussi en affaires, Alessandra Sublet.

L'animatrice de 43 ans s'est intéressée à la carrière de celui que l'on surnomme TP dans le documentaire Tony Parker confidentiel diffusé le mardi 24 mars 2020 sur TMC. Alessandra Sublet a suivi l'ancien basketteur français de 37 ans chez lui, à San Antonio (Texas), mais également dans sa résidence secondaire de Lyon. C'est dans cette magnifique bâtisse du XVIIIe siècle entièrement rénovée qu'Alessandra Sublet a recueilli les confidences exclusives d'Axelle Francine.

Pour la première fois, la jeune femme a évoqué son couple face à la caméra, et notamment le passé amoureux de son mari avec Eva Longoria. Axelle Francine a d'abord expliqué pourquoi, jusqu'ici, elle ne voulait pas parler de son histoire avec Tony : "Je préférais, quand on s'est rencontré, qu'il soit dans les news sportives, parce qu'il était beaucoup dans les people." Alessandra Sublet a tout de suite fait le lien avec son mariage avec Eva Longoria qui a duré de 2007 à 2011. "Il était avec une star d'Hollywood avant, donc passer après, ce n'est jamais facile. Même si je ne me suis pas comparée à elle, c'est ce qui s'est fait dans le public, à l'insu de mon plein gré. On te compare forcément à la personne qui était là avant, a reconnu Axelle Francine. Tony, je l'ai aussi choisi avec son passé. C'était le jeu, il y a des pour et des contre. J'avais trouvé l'amour, c'était vraiment ce qui m'importait. C'est ça qui te rend fort."

Lorsqu'ils se sont rencontrés, Axelle était déjà expatriée aux États-Unis, elle vivait à New York. "Quand il m'a dit le Texas, je ne connaissais pas vraiment. J'ai toujours grandi à Paris et après j'ai fait New York, c'était que des grandes villes. Je me suis dit que le temps d'adaptation risquait d'être un peu périlleux. Mais au final, j'ai vraiment aimé la ville", a-t-elle confié.

Tony et Axelle se sont mariés en août 2014, au Texas, ils avaient accueilli leur premier enfant Josh, 5 ans et demi, quelques mois avant leur union, au mois d'avril. La famille s'est ensuite agrandie avec la naissance de Liam en juillet 2016.

Tony Parker confidentiel a attiré 832 000 téléspectateurs sur TMC, soit 3,3% de parts d'audience.