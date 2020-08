Tony Parker se sépare de sa femme Axelle, dans un "respect mutuel total"

En plus de s'être montré en train de passer un moment d'amusement avec ses garçons dans la matinée du dimanche 2 août 2020, Tony Parker s'est également dévoilé dans la soirée, entouré de ses amis pour l'apéro. Parmi eux, Boris Diaw, ancien joueur de basket toujours resté très proche de TP. A en croire le cadre des images partagées, Tony Parker se trouve actuellement dans sa résidence secondaire de Lyon, une magnifique bâtisse du XVIIIe siècle entièrement rénovée.

Axelle Francine, discrète du début à la fin

Durant ses neuf ans d'amour avec Tony Parker, Axelle Francine est toujours restée en retrait. Ses dernières confidences, elle les avait accordées à une amie de confiance, Alessandra Sublet, avec qui elle a cocréé Le Petit Med Spa, des instituts de beauté situés à San Antonio et à Paris.

C'est au cours de la réalisation du reportage Tony Parker confidentiel, diffusé le mardi 24 mars 2020 sur TMC, qu'Axelle Francine s'était confiée sur son couple. Elle avait d'abord expliqué pourquoi, jusqu'ici, elle ne voulait pas parler de son histoire avec Tony Parker : "Je préférais, quand on s'est rencontré, qu'il soit dans les news sportives, parce qu'il était beaucoup dans les people." Alessandra Sublet avait tout de suite fait le lien avec son mariage avec Eva Longoria, qui a duré de 2007 à 2011. "Il était avec une star d'Hollywood avant, donc passer après, ce n'est jamais facile. Même si je ne me suis pas comparée à elle, c'est ce qui s'est fait dans le public, à l'insu de mon plein gré. On te compare forcément à la personne qui était là avant, avait reconnu Axelle Francine. Tony, je l'ai aussi choisi avec son passé. C'était le jeu, il y a des pour et des contre. J'avais trouvé l'amour, c'était vraiment ce qui m'importait. C'est ça qui te rend fort."

Axelle avait également raconté sa rencontre avec TP, alors qu'elle habitait à New York et lui à San Antonio. Tony Parker était alors une star des Spurs. "Quand il m'a dit le Texas, je ne connaissais pas vraiment. J'ai toujours grandi à Paris et après j'ai fait New York, c'étaient que des grandes villes. Je me suis dit que le temps d'adaptation risquait d'être un peu périlleux. Mais au final, j'ai vraiment aimé la ville", avait-elle déclaré.

Axelle Francine a finalement épousé Tony Parker au Texas le 2 août 2014.