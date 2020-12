Tony Parker : Premier Noël sans Axelle Francine, préparatifs avec leurs deux fils

Tony Parker est lui aussi touché par la fièvre des fêtes ! Il les prépare avec ses deux garçons, Liam et Josh. Père et fils présentent leur sapin de Noël et demandent les avis des internautes.

Ils sont plus de 615 000 à suivre Tony Parker sur Instagram. 615 000 critiques de décorations de Noël à qui l'ancien basketteur a dévoilé son sapin, sur deux photos publiées en début de semaine. "Préparatifs de Noël avec les enfants, qu'est ce que vous pensez de notre sapin ?", écrit-il en légende. Ses deux fils, Liam et Josh (4 et 6 ans) sont visiblement surexcités par leur création.

En commentaires, les abonnés de @_tonyparker09 ont réagi. Le judoka Teddy Riner et Gad Elmaleh ont notamment validé l'arbre de Noël lumineux de Tony Parker et ses deux adorables assistants.