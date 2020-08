Axelle Francine : Séparée de Tony Parker, elle fête ses 39 ans avec leurs fils

Tony Parker a annoncé via les réseaux sociaux que son épouse Axelle Francine et lui se séparaient. De son côté, les abonnés de la jeune femme se sont mobilisés pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, qu'elle fête en musique avec ses deux garçons.

Le Petit Med Spa, institut de beauté créé par Axelle Francine, compte plus de 16 000 followers sur Instagram. 16 000 internautes qui lui ont souhaité un joyeux anniversaire ce jeudi 6 août 2020, en commentant sa dernière publication. L'entrepreneuse, qui fête ses 39 ans, a partagé une vidéo de ses deux fils (Josh et Liam, âgés de 6 et 4 ans) et elle, en train de danser sur un remix de la chanson Love Story de Taylor Swift.

Déguisés en Power Rangers, les deux garçons exécutent la même chorégraphie que leur maman. "J'entre dans mon 39e anniversaire avec toute la puissance dont j'ai besoin !", écrit-elle en légende de l'adorable vidéo.