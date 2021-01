Tony Parker remarié après Eva Longoria : Axelle Francine a craint de ne pas être à la hauteur

Tony Parker et Axelle Francine sont séparés depuis plusieurs mois. Le grand champion français de 38 ans avait annoncé leur séparation sur les réseaux sociaux, dans un "respect mutuel total", en plein été, au mois d'août. Malgré leur séparation, Axelle occupe toujours une place privilégiée dans le coeur de Tony, elle restera à jamais celui qui lui a permis de construire une famille, avec deux magnifiques garçons, Josh, né en avril 2014, juste avant leur mariage et Liam en août 2016.

Pour preuve que son mariage avec Axelle restera à jamais un chapitre important et indélébile de sa vie, Tony Parker l'a fait figurer et intervenir dans le documentaire The Final Shot, disponible depuis quelques jours sur Netflix.

Axelle Francine intervient à plusieurs reprises, des images qui ne sont pas sans rappeler celles diffusées il y a bientôt un an sur TMC, dans le documentaire Tony Parker confidentiel réalisé par Alessandra Sublet. L'animatrice a participé à la réalisation de The Final Shot et certaines de ses images ont été réutilisées, avec des propos d'Axelle Francine.

Celle qui est séparée de Tony Parker se confie sur sa famille dans le documentaire Netflix, des confidences faites à Alessandra Sublet il y a plus d'un an : "Il était un peu beaucoup dans les people et je me suis dit que se focaliser sur ses performances sportives, ça serait mieux pour lui." "Il était avec une star d'Hollywood avant, donc passer après, ce n'est jamais facile. Même si je ne me suis pas comparée à elle, c'est ce qui s'est fait dans le public, à l'insu de mon plein gré", ajoute-t-elle ensuite, des propos qui avaient été diffusés dans Tony Parker confidentiel. "On te compare forcément à la personne qui était là avant, a reconnu Axelle Francine. Tony, je l'ai aussi choisi avec son passé. C'était le jeu, il y a des pour et des contre. J'avais trouvé l'amour, c'était vraiment ce qui m'importait. C'est ça qui te rend fort", avait-elle complété dans le documentaire d'Alessandra Sublet. Toutes deux se connaissent très bien puisqu'elles se sont associés pour ouvrir un Petit Med Spa à Paris. "Surtout quand t'es jeune, tu as un problème de légitimité, t'es avec une célébrité qui est une légende du basket quand même. Donc tu te demandes toujours si tu vas être à la hauteur", témoigne Axelle dans The Final Shot.



Elle a toujours été là pour moi

Tony Parker intervient ensuite sur Axelle, se disant "très fier d'elle" et la décrivant comme "une super maman, parce que c'est la mère de mes deux enfants". "Elle a toujours été là pour moi, que ce soit pour les bons comme les mauvais moments", ajoute-t-il. Une reconnaissance qui prouve, même après leur rupture, que TP lui doit énormément. Axelle l'a notamment guidé après sa retraite, pour prendre les bonnes décisions. Un guide extrêmement précieux que l'ancienne star des Spurs n'oublie aujourd'hui pas avec le succès de son documentaire.