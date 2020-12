Tony Parker : Il annonce son surprenant nouveau défi

Depuis sa retraite prise en juin 2019, à l'issue d'une dernière saison en NBA dans l'équipe des Charlotte Hornets, Tony Parker ne chôme pas ! Il consacre tout son temps au club de basket ASVEL Lyon-Villeurbane, dont il est le président et actionnaire majoritaire. Le nouveau papa divorcé s'est également beaucoup investi pour la survie du sport, un secteur durement touché par la pandémie de Covid-19.

Côté coeur, Tony Parker a annoncé l'été dernier que son épouse Axelle Francine et lui se séparaient après 6 ans de mariage. L'ex-meneur des San Antonio Spurs et de l'équipe de France avait tweeté : "Après neuf ans de vie commune, durant lesquelles nous avons partagé beaucoup de bonheur et donné le jour à deux merveilleux enfants, Axelle et moi-même avons décidé de mettre un terme à notre union. Cette séparation sera guidée par un respect mutuel total en préservant le bien-être de nos deux fils."

Tony et Axelle sont parents de deux garçons, Liam et Josh, âgés de 4 et 6 ans.