Antoine Griezmann dépense plus de 300 000 euros pour son autre passion

À part le foot, Antoine Griezmann a une autre passion : la course hippique ! Il la vit et s'en donne les moyens. L'attaquant des Bleus a récemment dépensé plus de 300 000 euros pour faire l'acquisition de 4 nouveaux pur-sangs.

Deauville. Le footballeur Antoine Griezmann achte quatre trotteurs lors des ventes de yearlings https://t.co/kdQKp3RLzF — Ouest-France (@OuestFrance) September 8, 2020

Désormais, Grizi possède 10 chevaux. Il avait dépensé 172 000 euros pour de nouveaux pur-sangs en 2019. Le champion du monde 2018 passionné de course hippique poursuit sur sa lancée. Ce mardi 8 septembre 2020, Antoine Griezmann et ses partenaires de sélection affrontent la Croatie dans le cadre de la Ligue des Nations. Une revanche de la finale du Mondial 2018 en Russie, remportée par la France.

