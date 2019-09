Michel Sardou : Cette passion qu'il partage avec Antoine Griezmann (pas le foot)

Retiré de la musique, Michel Sardou ne compte pas pour autant prendre sa retraite. L'artiste de 72 ans revient au théâtre avec une nouvelle pièce, N'écoutez pas, mesdames, sur les planches de La Michodière, dans le 2e arrondissement de Paris. En parallèle, il continue de cultiver une autre passion... celle des chevaux.

Interrogé par le journal Le Parisien, Michel Sardou a confirmé que ses adieux à la musique et à la scène étaient définitifs et qu'il ne comptait pas "revenir trois ans après". Le chanteur s'occupe désormais de théâtre et des animaux. Ainsi, il a révélé son soutien inattendu au Parti animaliste, qui a fait un petit buzz aux dernières élections européennes avec 2,1% des voix. Cet amour pour les bêtes se matérialise aussi depuis des années par sa passion des chevaux.

"Je suis éleveur maintenant, de trotteurs et de galopeurs. Je ne joue pas, je ne suis pas un homme d'argent. Mon plaisir, c'est de les voir sur un champ de courses. Au départ, je n'y comprenais rien, c'est Delon qui m'a fait entrer dans ce monde formidable. Aujourd'hui, j'en ai quatorze, mais ça va augmenter. Je m'arrange pour faire saillir avec de beaux étalons", a confié Michel Sardou.

Et l'interprète des Lacs du Connemara d'ajouter à propos de l'élevage qui coûte cher : "La saillie, oui [ça a un prix, NDLR]. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre le crack, Galileo. Ça vaut 500 000 euros ! Je ne les ai pas. C'est ridicule. Mais on regarde les générations, on sélectionne, on s'amuse. C'est passionnant."

Cette passion pour les chevaux, Michel Sardou la partage avec le footballeur Antoine Griezmann. En effet, le champion du monde possède plusieurs chevaux, notamment une jument de 2 ans prénommée Princesa (achetée 80 000 euros) et un cheval de 4 ans répondant au petit nom de Tornibush. Deux pur-sang qu'il a confiés aux mains expertes de l'entraîneur Philippe Decouz, de l'écurie Seyssel.

Thomas Montet