Antoine Griezmann : Son fils Amaro (1 an) a bien grandi !

Avec son épouse Erika (à qui il s'est uni en juin 2017) et leurs deux enfants, Amaro et Mia (4 ans), Antoine Griezmann décompressera après la fin du championnat d'Espagne. Grizou, Messi et leurs partenaires ont assisté au sacre de leurs rivaux du Real Madrid, où évolue Karim Benzema.

Sans championnat ni Coupe d'Espagne, le Barça tentera de sauver sa saison avec la Ligue des Champions. L'équipe catalane affrontera Naples en huitièmes de finale retour, un rendez-vous capital pour accéder aux quarts de la compétition remaniée à cause du virus Covid-19. Les matchs se joueront désormais en confrontation unique.

D'un point de vue personnel, le cas Antoine Griezmann a suscité de nombreuses réactions et interrogations sur la planète Foot. Le Français champion du monde aurait eu du mal à s'intégrer dans son nouveau vestiaire et dans le système de jeu du FC Barcelone, dont Leo Messi est le métronome. Griezmann a inscrit 9 buts et fait 4 passes décisives en 35 matchs.