Antoine Griezmann marié depuis trois ans : sa femme Erika fait le bilan

Il n'y a pas que pour Amel Bent et Laura Smet que la date du 15 juin est particulière. Tout comme la chanteuse et l'actrice, c'est à cette date qu'Antoine Griezmann s'est fait passer la bague au doigt. Un moment magique et inoubliable que son épouse a tenu à célébrer sur Instagram.

Lundi 15 juin 2020, Erika Griezmann s'est emparée de son compte suivi par 347 000 personnes pour y publier une photo jamais vue de leur mariage qui s'est déroulé il y a tout juste trois ans. Les mariés apparaissent en train de partager un doux moment, Antoine Griezmann déposant un baiser sur la joue de celle qui est devenue son épouse. Sublime dans sa robe, Erika arbore un splendide sourire. En plus de cette photo, la belle Espagnole originaire du Pays basque a publié quelques mots pour résumer sa vie passée aux côtés du footballeur français de 29 ans, qui évolue depuis plusieurs mois sous les couleurs du FC Barcelone après avoir passé de longues années à l'Atlético Madrid. "3 années les plus importantes, 8 ans et demi d'expériences cumulées, 2 bébés et encore la vie devant nous", a-t-elle commenté.