Antoine et Erika Griezmann : Anniversaires de leurs enfants, nés le même jour

Antoine Griezmann et sa femme Erika sont les heureux parents de deux enfants nés le même jour. Si Mia a fêté ses 4 ans le 8 avril 2020, le petit Amaro a soufflé sa toute première bougie.

Pour marquer le coup en ce jour doublement important, Erika Griezmann a publié une photo de ses deux enfants sur Instagram le jeudi 9 avril. Mia et Amaro y apparaissent assis, entourés de ballons bleus, et photographiés d'en haut. La femme d'Antoine Griezmann a également rédigé un long message pour accompagner cette douce image, s'exprimant sur la complémentarité de sa fille et son fils. "Il y a quatre ans, à 2h du matin, elle est née, par surprise, nous faisant mûrir et grandir (...). Notre petite folie, imprévisible et indépendante", a-t-elle écrit au sujet de Mia." Il y a un an, à 14h, il est né, attendu. Le garçon que papa a toujours voulu. Calme, pure douceur, paisible", a-t-elle écrit au sujet d'Amaro. Erika Griezmann ne pouvait rêver meilleur tandem : "Le duo parfait, complémentaire l'un de l'autre. Apprendre et grandir ensemble, nourrir les différences les uns des autres... J'espère que vous continuerez comme ça pour le reste de votre vie."